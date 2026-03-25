Kanada'dan İsrail'e Kınama

25.03.2026 10:05
Kanada, İsrail'in Lübnan'ı işgal planını kınayarak, sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Kanada hükümeti, İsrail'in Lübnan'ın güneyini işgal etmeye yönelik planını şiddetle kınadığını bildirdi.

Kanada Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kanada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki toprakları işgal etme planlarını şiddetle kınıyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmemesi, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarına son vermesi ve silahlarını teslim etmesi gerektiği belirtildi.

Kanada'nın Lübnan hükümetiyle dayanışma içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, tüm taraflara "sivillerin korunması" çağrısı yapıldı.

Açıklamada altyapı, sağlık çalışanları ve barış gücü personeline yönelik saldırılardan kaçınılması ve uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün, Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar olan bölgede "güvenlik kontrolünü sürdüreceklerini" söyleyerek kalıcı işgalin sinyalini vermişti.

İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerin güvenliğini bahane eden Katz, Lübnan'ın güneyinden sürgün ettikleri 100 binlerce kişinin geri dönüşüne izin vermeyeceklerini söylemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da İsrail saldırılarında 1072 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

