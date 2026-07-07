Kanada ve Türkiye'den yeni serbest ticaret anlaşması - Son Dakika
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Kanada ve Türkiye'den yeni serbest ticaret anlaşması

07.07.2026 16:41
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Kanada Başbakanı Mark Carney, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü ve ticaret, savunma, enerji alanlarında işbirliğini artırmak için yeni serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanacağını duyurdu.

(ANKARA) - Kanada Başbakanı Mark Carney, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldiğini belirterek, Türkiye ile yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlanacağını açıkladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldiğini bildirdi.

Carney, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kanada ve Türkiye, yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlıyor. Bu, işçilerimiz ve şirketlerimiz için yeni ufuklar açmayı amaçlıyor. NATO Zirvesi öncesinde, ülkelerimiz arasındaki büyüyen ortaklığı görüşmek üzere Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldim. Ticaret, savunma, enerji, ileri teknolojiler ve havacılık-aero uzay alanlarında daha fazla işbirliği yapmanın yollarını vurgulamak için çaba gösterdik."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kanada ve Türkiye'den yeni serbest ticaret anlaşması - Son Dakika

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