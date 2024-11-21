Kanada'dan UCM'ye Destek

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Kanada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasının ardından tüm ülkeleri uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, gazetecilere yaptığı açıklamada, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trudeau, herkesi uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

Kanada'nın, UCM'nin "kurucu üyelerinden" biri olduğunu söyleyen Trudeau, "Uluslararası hukuku savunuyoruz ve uluslararası mahkemelerin tüm düzenlemelerine ve kararlarına uyacağız." dedi.

Justin Trudeau ayrıca, Gazze'de kıtlık ve hastalıkla karşı karşıya olan insanlara yardım götürüldüğünü görmeleri gerektiğini kaydetti.

Tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini belirten Trudeau, iki devletli çözümün önemine dikkati çekti.

UCM, bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.