Kanada, The Australia Today'e Erişimi Engelledi - Son Dakika
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Kanada, The Australia Today'e Erişimi Engelledi

Hindistan Dışişleri Bakanı'nın eleştirilerini yayınlayan medya organına Kanada'da erişim yasaklandı.

08.11.2024 18:16
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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın Ottava yönetiminin Halistan sorununu ele alış biçimine yönelik eleştirilerini yayınlayan Avustralya'daki Hint diasporasının medya organı "The Australia Today"in Facebook hesabına erişimin Kanada'da engellendiği bildirildi.

Hindistan basınındaki haberlere göre, "The Australia Today", resmi ziyaret kapsamında Avustralya'da bulunan Bakan Jaishankar'ın, başkent Canberra'da Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ortak basın açıklamasını ve Jaishankar ile yaptığı röportajı yayınladı.

The Australia Today, Ottava yönetiminin Halistan sorununu ele alış biçimini eleştiren Jaishankar'ın basın toplantısını yayınladı.

Kanada yönetimi, The Australia Today'in Facebook hesabına erişimi engelledi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, başkent Yeni Delhi'de düzenlediği basın toplantısında, Avustralya'daki Hint diasporasının medya organına erişimin engellendiğini ve Kanada'daki izleyicilerin haber sitesinin sayfasına giremediğini belirtti.

Jaiswal, Kanada'nın bu adımını kınayarak, "Bu bize garip geliyor. Ancak yine de söyleyeceğim şey, bunların Kanada'nın ifade özgürlüğü konusundaki ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya koyan eylemler olduğudur." dedi.

Kanada Dışişleri Bakan Yardımcısı David Morrison, 30 Ekim'de Parlamento'daki Ulusal Güvenlik Komisyonu üyelerine yaptığı açıklamada, Hindistan İçişleri Bakanı Shah'ın, Kanada'daki Sih ayrılıkçıları hedef alan bir şiddet, gözdağı ve istihbarat toplama kampanyası düzenlenmesi emri verdiğini öne sürmüş, ancak Shah'ın olayla ilişkisinin nasıl öğrenildiğine dair bilgi paylaşmamıştı.

Kanada topraklarında geçen yıl bir Sih ayrılıkçının öldürülmesiyle ilgili tartışmalar sürerken Kanada ve Hindistan, diplomatlarını karşılıklı sınır dışı etmişti.

KLF yöneticisi Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen Halistan Kurtuluş Gücü (KLF), Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan'ın yayımladığı 40 "teröristin" isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı KLF'nin yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül 2023 itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA

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