Kanada ve Maldivler, İsrail'in Refah kampındaki saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Kanada ve Maldivler, İsrail'in Refah kampındaki saldırıyı kınadı

Kanada ve Maldivler, İsrail\'in Refah kampındaki saldırıyı kınadı

Kanada ve Maldivler, İsrail ordusunun Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıyı kınadı. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, saldırıya tepki göstererek insanların acı çekmesine son verilmesini ve derhal ateşkes talep etti. Maldivler Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in saldırılarına ilişkin uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini belirterek, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbir kararlarına uyması çağrısında bulundu. İsrail'in Refah kampına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve kamptaki çadırların yıkıldığı bildirilmişti.

28.05.2024 10:23
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Kanada ve Maldivler, İsrail ordusunun Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıyı kınadı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Joly, "Refah'ta Filistinli sivillerin ölümüne yol açan saldırılar karşısında dehşete düştük." ifadesiyle saldırıya tepki gösterdi.

Kanada'nın İsrail'in Refah'a yönelik yapacağı bir askeri operasyonu desteklemediğini kaydeden Joly, "İnsanların bu derece acı çekmesine bir son verilmeli. Derhal ateşkes talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Maldivler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları kınandı.

Açıklamada, "Sivillerin hedef alındığı bu tür saldırganlık ve soykırıma varan faaliyetler uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor." ifadeleri kullanıldı ve İsrail, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı tedbir kararlara uymaya çağırıldı.

Ne olmuştu?

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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