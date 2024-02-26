Kanada ve Polonya, Ukrayna\'nın tahıl ihracatını artırmayı görüştü

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin Avrupa dışındaki ülkelere ihracatını artırmayı görüştü.

Tusk ve Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Kanadalı mevkidaşı Trudeau, ortak basın toplantısında konuştu.

Avrupa Birliği'ndeki (AB) çiftçilerin, Ukrayna'dan ucuz tahıl ürünlerin ithal edilmesini protesto etmelerine değinen Tusk, Trudeau ile Ukrayna'nın mahsullerinin Avrupa dışındaki "daha yoksul ve ihtiyaç sahibi" ülkelere tedarikini artırmayı görüştüğünü aktardı.

Tusk, "Kanada ve Polonya, Ukrayna'nın tahılının açlık çeken, ihtiyaç sahibi ülkelere ihraç edilmesi olasılığını ciddi şekilde artırabilir." dedi.

Trudeau ve Tusk, görüşmede, güvenlik, Polonya'nın nükleer enerji geliştirme planları ve Ukrayna'ya daha fazla destek konularını da istişare ettiklerini kaydetti.

Ukrayna tahılı AB'de soruna yol açtı

Ukrayna- Rusya Savaşı'nın başlamasıyla Ukrayna'dan önemli miktarda tahıl ve gıda ürünü kara yoluyla Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlamıştı.

Ukrayna tarım ürünleri özellikle sınır ülkeleri olan Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ile yakındaki Bulgaristan piyasalarına girmişti.

Ucuz olan Ukrayna tahıl ve gıda ürünleri bu ülkelerdeki çiftçileri rahatsız etmiş ve hükümetler Ukrayna ürünlerine yasak uygulamıştı.