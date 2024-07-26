Kanada, yangınlarla mücadelede uluslararası yardım alıyor - Son Dakika
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Kanada, yangınlarla mücadelede uluslararası yardım alıyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Güney Afrika, Avustralya, Meksika ve Yeni Zelanda'dan itfaiye ekiplerinin Alberta ve Britanya Kolumbiyası eyaletlerinde süren yangınlara mücadelede yardıma geleceğini duyurdu. Alberta'nın Jasper bölgesindeki yangınlarla mücadelenin sürdüğünü belirten Trudeau, Güney Afrika, Avustralya, Meksika ve Yeni Zelanda'dan 400'den fazla itfaiyecinin bölgeye intikal edeceğini açıkladı. Jasper Ulusal Parkı'nda tahrip olan alanın yaklaşık 363 kilometrekare olduğu tahmin ediliyor.

26.07.2024 21:05
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Güney Afrika, Avustralya, Meksika ve Yeni Zelanda'dan itfaiye ekiplerinin Alberta ve Britanya Kolumbiyası eyaletlerinde süren yangınlara mücadelede yardıma geleceğini duyurdu.

Trudeau, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Alberta'nın Jasper bölgesindeki yangınlarla mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Güney Afrika, Avustralya, Meksika ve Yeni Zelanda'dan 400'den fazla itfaiyecinin Alberta ve Britanya Kolumbiyası'nda süren yangınlarla mücadeleye destek olmak için bölgeye intikal edecekleri bilgisini paylaşan Trudeau, yangınla mücadele eden ekiplere teşekkür etti.

Jasper Ulusal Parkı çevresindeki tahliye çalışmaları sürerken, İklim Bakanlığına bağlı Kanada Parkları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, parka girişlerin en az 6 Ağustos'a kadar yasaklandığı belirtildi.

New York Times gazetesinin haberine göre, Jasper Ulusal Parkı'nda yaklaşık 363 kilometrekarelik alanın yangında tahrip olduğu tahmin ediliyor.

Jasper bölgesinde görevli yetkililer, yangının neden olduğu tahribatın henüz tam olarak belirlenemediğini, "bölgenin yarısından fazlasının" zarar görmüş olabileceğini açıkladı.

Jasper Ulusal Parkı civarında yaşayan yaklaşık 25 bin kişi, artan alevler nedeniyle 23 Temmuz'da bölgeyi tahliye etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanada, yangınlarla mücadelede uluslararası yardım alıyor - Son Dakika

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