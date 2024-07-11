Kanadalı Yazarlar İsrail Bağlantılı Ödüle Katılmayacak

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Kanada'da başarılı yazarlara verilen prestijli Scotiabank Giller Ödülü aday listesinde bulunan 15 yazar, ödülün sponsorlarının İsrail silah üreticileri ile bağları dolayısıyla eserlerini yarışmadan çekti.

Yazarlar, Giller Vakfına dün gönderdikleri mektupta, "Giller Vakfı, İsrail'in Filistin'i işgaline doğrudan yatırım yapan herhangi bir sponsordan fon almaya devam ettiği sürece, soykırımın suç ortağı olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Başarılı yazarlara verilen yaklaşık 73 bin dolar değerindeki prestijli ödülün aday listesindeki 15 kişi, yazarlar olarak eserlerinin "silah finansmanı ve İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden soykırımına aktif olarak yatırım yapan sponsorlara kılıf olarak kullanılmasına" tahammül edemeyeceklerini belirterek yarışmadan çekildiklerini açıkladı.

Daha önce Scotiabank Giller Ödülü?'nü de kazanmış 5 kişinin de imzaladığı mektupta yazarlar, Giller Vakfının sponsorlarından Scotiabank'a, İsrailli silah şirketi Elbit Systems'e yatırımlarını geri çekmesi, Azrieli Vakfı Grubu, Indigo ve Audible gibi sponsorlarına da Filistinlilere karşı faaliyetlerden vazgeçmeleri için baskı yapması talebinde bulundu.

Yazarlar, 2023'teki protestolar sonucu Elbit Systems yatırımlarının yarısını geri çeken Scotiabank'ın söz konusu şirkette hala "milyonlarca dolar" yatırımı bulunduğunu kaydetti.

Azrieli Vakfı Grubunun "işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı olan yerleşimlerde iş yapmayı sürdürdüğü"nü ve "Siyonist kolonyal yerleşimci projeyi genişletmek için İsrail'e göçü teşvik ettiğini" vurgulayan yazarlar, Kanada'nın en büyük kitap satış şirketi Indigo'nun da "İsrail işgal güçlerinde görev almak, Filistinlileri yerlerinden etmek, terörize etmek ve öldürmek için" İsrail vatandaşı olmayanlara burs sağladığını belirtti.

Yazarlar, Amazon'un sahibi olduğu Audible'ın da yöneticisinin, İsrail'e aleni desteği, "diğer bir deyişle soykırıma desteği" yüzünden çalışanlarını kaybettiğini söyleyen teknoloji şirketi Palantir ile ortaklık yaptığını ifade etti.

15 yazar, meslektaşlarını eserlerini ödülün aday listesinden çekerek kendilerine katılmaya çağırdı.

Giller Vakfı ise olaya ilişkin açıklama yapmadı.