Kanal İstanbul Tartışmaları Sürüyor

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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme toplantısında "Daha emniyetli bir su yolu varken kim Kanal İstanbul'u tercih eder?" sorusunu soran denizci Oğuzülgen, projeyi denizcilik açısından analiz etti. Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası'nı temsilen konuşan uzak yol Kaptanı Saim Oğuzülgen, "Kanal İstanbul'un İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğine önemli bir etkisi olacağını tahmin etmiyorum" dedi.

Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme toplantısında Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odasını temsilen katılan uzak yol kaptanı Saim Oğuzülgen, 57 yıllık denizci olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, İstanbul Boğazı'nın deniz trafiği yükünün zaten daha da azalacağını hatırlattı ve İstanbul Boğazı'nı tanker trafiğine kapatabilmenin kolay olmayacağını vurguladı. Oğuzülgen şunları söyledi:

"Montrö Sözleşmesi ile boğazlardan geçen gemilerin sağlık, fener ve tahlisiye ücreti, vergi ve harçlarını ödemek kaydıyla serbestçe değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin belirlediği emniyet kurallarına riayet ederek geçiş serbestliğinden istifade ederek geçiş yapıyor. Kanal İstanbul'un İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğine önemli bir etkisi olacağını tahmin etmiyorum. Kanal İstanbul'un Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunun ekinde bulunan, denizcilik ile ilgili ekleri ve simülasyon raporları incelendiğinde, tasarım gemilerinin Kanal İstanbul'un kuzey ve güney girişlerinde ve kanal içinde birçok risklerle karşılaştığı ve hatta kazaların oluştuğu ifade edilmektedir. Ayrıca alınan emniyet tedbirleriyle Kanal İstanbul'dan gemilerin geçiş ücretlerinin İstanbul Boğazı geçiş ücretlerinden daha yüksek olacağı bir gerçektir. Bu olasılıklar doğrultusunda hangi deniz tüccarı (Armatör) gemisini kanal İstanbul'dan geçirmeyi tercih edecek, hangi gemi kaptanı yıllardır denenmiş birçok emniyet tedbiri alınmış bir suyolu varken, bu kadar riskleri göze alarak Kanal İstanbul'dan geçmeyi tercih edecek?"

Kanal İstanbul'un inşası İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiği yükünü azaltsa da, önemli olanın bu kanalın deniz ticareti gemileri tarafından kullanılıp kullanılmayacağı olduğunu vurgulayan Oğuzülgen, şöyle dedi:

"İstanbul Boğazı halen dünya deniz ticaretinin bu bölgeden geçiş yapacak olan gemilerine yeterince geçiş imkanı verebilmektedir. Yükün hafifleyeceği ifadesinden neyin kastedildiği önemlidir. İstanbul Boğazı'ndan zaman içinde 55 bin gemi civarında gemi geçişi olmuştur. Zamanımızda ise bu sayı 40 binler civarına inmiştir. İstanbul Boğazı'ndaki en önemli ve tehlikeli yük olan ham petrolün taşınması ile ilgili projesi, hazır olan Novorossisk – Samsun – Ceyhan Petrol Boru Hattının inşası ve son zamanlarda sık sık gündeme gelen İpek Yolu isimli raylı sistemin devreye girmesiyle binlerce ton yükün trenlerle taşınabilecek olması, İstanbul Boğazı'nın deniz trafiği yükünü zaten daha da azalacaktır."

"Daha emniyetli bir su yolu varken kim Kanal İstanbul'u tercih eder?"

İstanbul Boğazı'nı tanker trafiğine kapatabilmenin pek kolay olmayacağını söyleyen Oğuzülgen, "Bu siyasi bir karar olur. Bir varsayım olarak İstanbul Boğazı'nın tanker trafiğine kapatıldığını ve tankerlerin Kanal İstanbul'dan geçirilmeye başlandığını düşünelim. Daha geniş ve emniyet imkanları daha müsait bir su yolu varken, daha dar, emniyet imkanları daha kısıtlı ve daha tehlikeli bir suyolunu kim tercih edecek? Ayrıca En dar yeri 698 metre ve uzunluğu 17 deniz mili (31,5 Km) olan doğal ve denenmiş İstanbul Boğazı'nın hangi gerekçelerle ve nasıl kapatılacağını da anlamış değilim." dedi.