Kanarya Adaları'na 495 Düzensiz Göçmen Geldi - Son Dakika
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Kanarya Adaları'na 495 Düzensiz Göçmen Geldi

İspanya'nın Kanarya Adaları'na gelen 495 düzensiz göçmenden 3'ü hayatını kaybetti.

06.11.2024 00:46
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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na farklı teknelerle toplam 495 düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

İspanya Sahil Güvenlik kurumundan basına yapılan açıklamalarda, Kuzey Afrika kıyılarından çıkarak Kanarya Adaları'na gelmeye çalışan farklı gruplar halindeki düzensiz göçmenlerin denizde kurtarılarak karaya çıkarıldığı kaydedildi.

Lanzarote ve El Hierro adalarına bugün gelen 8 farklı tekne veya botta 50'li veya 70'li gruplar halinde toplam 495 düzensiz göçmenin olduğu belirtilen açıklamalarda, yolculuk sırasında 3 düzensiz göçmenin hayatlarını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamalarda, Kanarya Adaları grubundan Tenerife, Lanzarote, El Hierro ve Fuerteventura'ya 1 Kasım'dan bu yana 49 tekne veya botta toplam 3 bin 310 düzensiz göçmenin ulaştığı, yolculuk sırasında ölen düzensiz göçmenlerin sayısının da 58'e yükseldiği ifade edildi.

Bu yılın ilk 10 ayında bölgeye, geçen yıla oranla yüzde 105'ten fazla artışla 33 binden fazla düzensiz göçmen geldi.

Kaynak: AA

Kanarya Adaları, İspanya, Göçmen, Son Dakika

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