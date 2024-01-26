Kanarya Adaları\'na 6 teknede bulunan 311 düzensiz göçmenden 3\'ü öldü

Kuzey Afrika kıyılarından çıkan ve İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na gelen 6 teknede bulunan 311 düzensiz göçmenden 3'ünün öldüğü bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi ve Jandarmadan basına yapılan açıklamalarda, son 24 saat içinde El Hierro'ya 4, Tenerife'ye de 2 tekneyle toplam 311 düzensiz göçmenin geldiği duyuruldu.

El Hierro'ya gelen ve Sahil Güvenlik ekiplerince denizde karşılan teknedeki 68 düzensiz göçmenden 2'sinin ölü olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Güvenlik ekiplerince hastaneye kaldırılan 5 düzensiz göçmenden 1'inin de burada hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, aralarında kadınların da bulunduğu düzensiz göçmenlerden 17'sinin çocuk olduğunu söyledi.

Kuzey Afrika çıkışlı yasa dışı göçte en çok kullanılan deniz yolu olan Kanarya Adaları'na 2023'te rekor sayıyla toplam 39 bin 910 düzensiz göçmen gelmişti.

Kanarya Adaları'na 2024'ün ilk iki haftasında da 3 bin 480 düzensiz göçmen geldi.