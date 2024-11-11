Kanarya Adaları'na Göçmen Akını

Güncel

Kuzey Afrika'dan İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları grubuna düzensiz göçmen akını devam ederken, hafta sonunda 483 göçmenin geldiği bildirildi.

Sahil Korumundan basına yapılan açıklamalarda, 9- 10 Kasım tarihlerinde Tenerife, El Hierro ve La Gomera adalarına 8 farklı tekneyle 483 düzensiz göçmenin geldiği belirtildi.

Yetkililer, kuzey ve orta Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin arasında kadın ve çocukların da olduğunu ifade etti.

Kanarya Adaları'na özellikle son haftalarda kalabalık gruplar halinde düzensiz göçmen gelmesi dikkati çekiyor.

Geçen yıla kıyasla düzensiz göçmen akınında yüzde 80'den fazla artışın gözlendiği Kanarya Adaları'na bu yılın ilk 10 ayında 32 bin göçmen geldi.

Balear Adaları'na geçen hafta 840'tan fazla düzensiz göçmen geldi

Diğer yandan İspanya'nın doğusundaki Balear Adalarına da 4-10 Kasım tarihleri arasında 840'tan fazla düzensiz göçmenin geldiği açıklandı.

Balear Adaları Valiliği, Mayorka ve Formentera kentleri kıyılarına 50 kadar tekneyle toplamda 840'ın üzerinde düzensiz göçmenin geldiğini ve bunun bir haftada şimdiye kadar bölgeye gelen en fazla düzensiz göçmen sayısı olduğunu duyurdu.

Balear Adaları'na 2024'te, 1 yıl öncesine kıyasla 2 kat artışla 4 bin 675 düzensiz göçmen geldi.