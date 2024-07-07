Kandıra'da Denizde Parçalanmış Ceset Bulundu - Son Dakika
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Kandıra'da Denizde Parçalanmış Ceset Bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, gece denize giren Ferhat Y'den haber alınamadı. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarının ardından balıkçılar tarafından su yüzeyinde bulunan erkek cesedi, yüzü ve vücudu parçalanmış halde kıyıya çıkarıldı. Cesedin tekne pervanesinin çarpması sonucu parçalandığı düşünülüyor. Ceset, otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

07.07.2024 03:53
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Çalköy Seyrek Mahallesi'nde, arkadaşlarının ikazına rağmen gece denize giren Ferhat Y'den (45) bir süre sonra haber alınamadı.

Arkadaşları ve yakınlarınca Ferhat Y'yi arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından su yüzeyinde bir erkek cesedi bulan balıkçılar, yüzü ve vücudu parçalanmış haldeki cesedi kıyıya çıkardı.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tekne pervanesinin çarpması sonucu parçalandığı değerlendirilen cesedin bacağındaki lekeden Ferhat Y'ye ait olabileceği bildirildi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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