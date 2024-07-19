Kandıra'da Denize Giriş Yasaklandı

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Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz deniz şartları nedeniyle hafta sonu Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz deniz koşulları nedeniyle 20-21 Temmuz'da Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilen plajlarda, mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.