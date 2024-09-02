Kandıra\'da kaybolan lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu

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KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde girdiği denizde kaybolan lise öğrencisi Mehmet Selim Yaman'ın (17), 3'üncü günde cansız bedeni bulundu.

Olay, 30 Ağustos günü ilçenin Kerpe Plajı'nda meydana geldi. Körfez Fen Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Selim Yaman, serinlemek için girdiği denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışması başlatıldı. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri denizden, karadan ve havadan çalışma gerçekleştirdi. Dün, arama çalışmalarının 3'üncü gününde, Yaman'ın cesedi bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kandıra Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Mehmet Selim Yaman'ın cenazesi, dün ailesine teslim edildi. 2 kardeş olan Yaman, aynı gün ailesinin yaşadığı Kartepe ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.