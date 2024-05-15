Kandıra'da tüp yüklü kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Kandıra'da tüp yüklü kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kandıra\'da tüp yüklü kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tüp yüklü kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

15.05.2024 19:09
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tüp yüklü kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

D-605 kara yolunda seyreden Fatih Koç (42) idaresindeki 35 UT 6305 plakalı tüp yüklü kamyonet, Kandıra ışıklar mevkisinde, Ali E'nin kullandığı 34 BPH 25 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yol kenarındaki araziye devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki 3 kişi, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Koç, kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Koç'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kandıra'da tüp yüklü kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kandıra'da tüp yüklü kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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