Kangren olan şah kartal, hayvanat bahçesinde yaşamını sürdürecek

Bolu'da, kangren olan kanadı ampute edilen nesli tehlike altındaki şah kartal, yaşamının kalanını Sakarya'daki hayvanat bahçesinde geçirecek.
Dörtdivan ilçesi Çardak köyünde, 27 Şubat'ta Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince yaralı halde bulunmasının ardından tedavi altına alınan ve sol kanadı ampute edilen kartal, ekipler tarafından kafese konularak Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yer alan Gölya Tabiat Parkı'ndaki hayvanat bahçesine getirildi.
Hayvanat bahçesinin veteriner hekimi Beril Hocaoğlu, AA muhabirine, şah kartalı Bolu'dan teslim aldıklarını söyledi.
Sol kanadı ampute edilen kartalın doğaya salınamayacak hale geldiğini anlatan Hocaoğlu, "Artık hayvanat bahçemizde bakımı üstlenilmiş olacak. Yaşamı boyunca bizimle kalacak. Tedavi ne yazık ki mümkün değil. Artık tek kanatlı halde yaşayacak, bir daha uçamayacak." diye konuştu.
Hocaoğlu, normalde canlı türlerini avlayarak yaşayan kartalın hayvanat bahçesinde de etle besleneceğini aktararak, burada şah kartala özel doğal yaşam alanı oluşturulacağını belirtti.
Hayvanat bahçesinde günlük bakımının eksiksiz yapılacağına değinen Hocaoğlu, şunları kaydetti:
"Kesinlikle buraya ayrı renk katacağını düşünüyorum. Daha rahat yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Şu an alanı keşfetmeye çalışıyor. Tabii ilk defa bu kadar kalabalığın içerisinde. Doğaya tekrardan çıktı, gibi bir şey oldu aslında. İki tarafında da farklı hayvanlar var. Etrafı gözetliyor. Belki kendini tehlikede hissediyor. Nereye kaçabilirim diye düşünüyor. O yüzden şu an keşif sürecinde diyebiliriz."
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