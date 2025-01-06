Kanser Hastası Öğrencilerini Şiirle Ölümsüzleştiren Öğretmen

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BEHÇET Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastane öğretmeni olarak görev alan ve kanser hastası çocuklara eğitim veren Sınıf Öğretmeni Nezih Yaşar Bor (62), yaşamını kaybeden öğrencilerini 'Kayıplara Kayıtlar' adını verdiği şiir kitabıyla ölümsüzleştirdi. Bor, "İyileşip giden çocuklarımız her zaman bizim sevinçli yanımız. Kaybettiklerimizin ise bir şekilde benimle olduklarını ve ölümsüz olduklarını şiire dökerek gösterdim" dedi.

İzmir'de Konak Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokulu'nda kadrosu bulunan Sınıf Öğretmeni Nezih Yaşar Bor, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastane öğretmeni olarak görev alıyor. 1992 yılından beri öğretmen olan Bor, 1995 yılından itibaren ise Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi okulunda, tedavi gören çocuklara eğitim veriyor. Özellikle uzun süreli tedavi gören kanser hastası çocukların yanlarına giderek baş uçlarında ders veren Bor, hayata tutunan öğrencilerinin yanı sıra kaybettiği öğrencilerini de unutmadı. Öğrencilerini ölümsüzleştiren Bor, 'Kayıplara Kayıtlar' adlı kitabıyla uzun süre ders verdiği kanser hastası öğrencilerini şiirleri ile andı. 30 yıldır hastanede hasta çocuklara eğitim verdiğini belirten Bor, "Birçok çocuğun hayatına dokunup yaşamına ve mücadelesine şahit oldum. Çocuklarımızdan hayata tutunup bizi sevindiren de oldu kaybettiğimiz de oldu. Bu süreçte beni derinden etkileyen hikayeler oldu, ben de onlara hitaben bir şiir kitabı yazdım" ifadelerini kullandı.

'ÖLÜMSÜZ OLDUKLARINI ŞİİRE DÖKEREK GÖSTERDİM'

'Mavi bir düş bizimkisi deniz köpüğünden' olan birinci bölüm ve 'İçimizdeki kaybı arar dururuz, yeniden yeniden kayboluruz' adlı ikinci bölümde bir süre birlikte vakit geçirdiği öğrencilerini anlattığını söyleyen Bor, şöyle konuştu:

"Mücadelelerine şahit olduğumuz çocuklara da yer verdim. Beraber çalıştığım resim öğretmeni arkadaşım Serpil Subaşı da kitabın kapağını ve içindeki resimleri dizayn etti. Özellikle kız öğrencilerim her zaman beni çok etkiledi. İyileşip giden çocuklarımız her zaman bizim sevinçli yanımız. Onlarla birlikte birçok zorluğa şahit oluyoruz. Onların özlemlerini, hayallerini, isteklerini dinliyorsunuz. Eğer, kız çocuğuysa en büyük endişelerinden biri saçlarının dökülmesi. O yüzden şiirlerden birinde 'Örgülü saç' diyorum, 'Aynada görünmeyen saçlarının tararlar' diye bir dize de var. Yaşantılarını, uzun süre bir arada olduğunuzda gözlemliyorsunuz. Duyarlılıklarını, endişelerini görüyorsun. Onları paylaşmak istedim. Bir şekilde benime olduklarını ve ölümsüz olduklarını şiire dökerek gösterdim."