Kanser Ölüm Oranları 2050'de Artacak - Son Dakika
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Kanser Ölüm Oranları 2050'de Artacak

Araştırmaya göre 2050'de kanserden ölenlerin sayısı 18,5 milyona yükselecek.

06.11.2024 15:12
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SİDNEY, 6 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre dünya genelinde her yıl kanserden ölenlerin sayısı 2050 yılına kadar neredeyse iki katına çıkacak.

Çarşamba günü yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre dünya genelinde kanserden ölenlerin sayısı 2022 yılında 9,7 milyon iken 2050 yılında yüzde 89,7 artışla 18,5 milyona çıkacağını öngörülüyor.

Queensland Üniversitesi'nden Habtamu Bizuayehu liderliğindeki araştırmacılar, 185 ülkede 36 kanser türü için vaka ve ölüm oranlarını analiz etti ve oranları 2050 Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine uygulayarak gelecekteki vaka ve ölü sayısına yönelik tahminde bulundu.

Buna göre 2022'de dünya genelinde 20 milyon olan toplam kanser vakası sayısının 2050'de yüzde 76,6 artışla 35,3 milyona çıkacağı sonucuna ulaşıldı.

BM İnsani Gelişme Endeksi'nde düşük sıralarda yer alan ülkelerde kanser vakaları ve ölümlerinin 2050 yılına kadar neredeyse üç katına çıkması beklenirken, üst sıralardaki ülkelerde ise bu oranların orta düzeyde gerçekleşeceği bildirildi.

Akciğer kanseri kaynaklı ölümler 2022 yılında kansere bağlı ölümlerin yüzde 18,7'sini oluştururken 2050 yılında bu oranın yüzde 19,2'ye yükseleceği ve akciğer kanserinin en ölümcül kanser türü olmaya devam edeceği öngörüldü.

Araştırma verileri, 2022-2050 yıllarında erkeklerde görülen kanser vakalarının ve kanser kaynaklı ölümlerin sayısının, kadınlara kıyasla biraz daha fazla artacağını gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Avustralya, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanser Ölüm Oranları 2050'de Artacak - Son Dakika

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