Kanser tedavisinde devrim: Tam şifa dönemi başlıyor

28.04.2026 12:19
Dünyada her yıl 20 milyon, Türkiye'de 240 bin kişiye kanser tanısı konuyor. İmmünoterapi ve akıllı ilaçlarla kanser kronik hastalığa dönüşürken, bazı türlerde tam şifa mümkün hale geliyor. mRNA aşıları da 2-4 yıl içinde kullanıma girecek.

Dünya genelinde yaklaşık 20 milyon, Türkiye'de ise her yıl 240 bin kişiye yeni kanser tanısı konuluyor. Tıbbi onkoloji alanında 1359 doktor hastalarla mücadele ediyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin Antalya'da düzenlediği 13. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde uzmanlar, kanser tedavisindeki son gelişmeleri paylaştı.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, immünoterapi ve akıllı ilaçlarla birçok kanser türünde kronik hastalığa dönüşümün ötesinde tam şifaya ulaşıldığını belirtti. ABD verilerine göre 5 yıllık sağkalım oranı ilk kez yüzde 70'e yükseldi. İmmünoterapi, vücudun bağışıklık sistemini kanserle savaşacak şekilde programlıyor; akciğer, melanom, böbrek ve baş-boyun tümörlerinde etkili sonuçlar alınıyor.

Dernek Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Karabulut, 'Kanser eşittir ölüm değil' diyerek, yenilikçi tedavilerle daha önce iyileşmesi imkansız denilen kanser türlerinde 5 hastadan birinde tam şifa sağlandığını söyledi.

Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur ise mRNA aşılarının kanser tedavisinde devrim yaratacağını belirtti. Melanom, pankreas ve prostat kanserinde klinik denemeler olumlu sonuç verdi. Bu aşılar, hastanın tümör yapısına özgü genetik kodlarla bağışıklık sistemini eğitiyor. Şendur, 2-4 yıl içinde kemoterapisiz tedavilerin mümkün olacağını ifade etti.

Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
