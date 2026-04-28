Kanser tedavisinde devrim: Tam şifa dönemi başlıyor

Dünya genelinde yaklaşık 20 milyon, Türkiye'de ise her yıl 240 bin kişiye yeni kanser tanısı konuluyor. Tıbbi onkoloji alanında 1359 doktor hastalarla mücadele ediyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin Antalya'da düzenlediği 13. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde uzmanlar, kanser tedavisindeki son gelişmeleri paylaştı.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, immünoterapi ve akıllı ilaçlarla birçok kanser türünde kronik hastalığa dönüşümün ötesinde tam şifaya ulaşıldığını belirtti. ABD verilerine göre 5 yıllık sağkalım oranı ilk kez yüzde 70'e yükseldi. İmmünoterapi, vücudun bağışıklık sistemini kanserle savaşacak şekilde programlıyor; akciğer, melanom, böbrek ve baş-boyun tümörlerinde etkili sonuçlar alınıyor.

Dernek Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Karabulut, 'Kanser eşittir ölüm değil' diyerek, yenilikçi tedavilerle daha önce iyileşmesi imkansız denilen kanser türlerinde 5 hastadan birinde tam şifa sağlandığını söyledi.

Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur ise mRNA aşılarının kanser tedavisinde devrim yaratacağını belirtti. Melanom, pankreas ve prostat kanserinde klinik denemeler olumlu sonuç verdi. Bu aşılar, hastanın tümör yapısına özgü genetik kodlarla bağışıklık sistemini eğitiyor. Şendur, 2-4 yıl içinde kemoterapisiz tedavilerin mümkün olacağını ifade etti.