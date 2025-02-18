Kanserli Çocuklara Umut Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kanserli Çocuklara Umut Merkezi Açıldı

Kanserli Çocuklara Umut Merkezi Açıldı

KAÇUV, kanser tanısı almış çocuklar ve ailelerine psikososyal destek sunmak için yeni merkez açtı.

18.02.2025 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanser tanısı almış çocuklar ile ailelerine yönelik psikososyal destek sunmak amacıyla "Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Psikolojik Danışma ve Destek Umut Merkezi" törenle açıldı.

Şişli'deki merkezin açılışına KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, Başkan Yardımcısı Selçuk Öncer, Genel Müdür Alican Yurtsever ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Yıldız, vakfın 25'inci yaşını kutladıklarını belirterek, çocuklarda tedavinin sürekliliğini sağlamak, kanserle mücadelede önemli bir gereksinim olan psikososyal hizmetler sunmak ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamı sağlamak amacıyla çalıştıklarını anlattı.

KAÇUV'un hizmete sunduğu "Aile Evleri"nde kanser tanısı alan çocukların ve ailelerinin konaklama imkanı bulduğunu aktaran Yıldız, salgın döneminde hastaların psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunun ortaya çıktığını dile getirdi.

Yıldız, vakfın psikologlarınca şu ana kadar 7 bin 700'e yakın vakaya ulaşıldığını, bunun yaklaşık 3 bin 500'ünün hasta, geriye kalanının da hastaların anne ve babaları olduğunu belirterek, "Ne kadar yıkıma uğruyor o anne babalar ki destek almak zorundalar. Bu merkezin amacı da bu. Burada çocuklara atölyeler yapmak istiyoruz. Boş vakitlerinde eğitim vermek, kanser konusunda farkındalığı artırmak, bilimsel videolarla onları eğitmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yıldız, dünyada her yıl yaklaşık 400 bin çocuğun kanser tanısı aldığını, Türkiye'de ise yeni tanı alan 4 bin çocuk olduğunu, devam eden tedaviler ve tekrarlarla beraber sayının 5 bine ulaştığını sözlerine ekledi.

Çocuğun ve ailenin ihtiyacına göre terapi planı oluşturulacak

Merkezle ilgili bilgi veren KAÇUV Genel Müdürü Alican Yurtsever de ailelerin telefon, e-posta veya yönlendirme yoluyla merkeze ulaşarak randevu talep edebileceklerini anlattı.

Merkezde, psikologların çocuğun ve ailenin ihtiyacına göre bir terapi planı oluşturacağını aktaran Yurtsever, "Belirlenen ihtiyaca göre düzenli olarak bireysel ve grup seansları gerçekleştirilecek. Ayrıca merkezde atölyeler ve etkinlikler de gerçekleştirilecek. Çocukların tedavi sürecinde karşılaşabileceği zorluklara dair aile görüşmeleri düzenlenecek. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve sosyal destek mekanizmaları hakkında ailelere bilgilendirme yapılacak." bilgisini paylaştı.

Kanser tanısı almış çocuklar ve ailelerine yönelik disiplinler arası destek sunma ve bunu tek çatı altında yapma amacıyla hayata geçirilen KAÇUV Psikolojik Danışma ve Destek Umut Merkezi'nde psikologların yanı sıra sosyal hizmet uzmanları da görev yapacak.

Uygulanacak faaliyetlerle çocukların hastalıkla başa çıkabilme yetileri kazanmaları, bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimleri yönünden desteklenmeleri hedeflenirken, ailelere de tedavi sürecinde destek olunması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Sağlık, Yaşam, Çocuk, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanserli Çocuklara Umut Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:33:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kanserli Çocuklara Umut Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.