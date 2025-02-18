Kanserli Çocuklara Umut Merkezi Açıldı

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Kanser tanısı almış çocuklar ile ailelerine yönelik psikososyal destek sunmak amacıyla "Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Psikolojik Danışma ve Destek Umut Merkezi" törenle açıldı.

Şişli'deki merkezin açılışına KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, Başkan Yardımcısı Selçuk Öncer, Genel Müdür Alican Yurtsever ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Yıldız, vakfın 25'inci yaşını kutladıklarını belirterek, çocuklarda tedavinin sürekliliğini sağlamak, kanserle mücadelede önemli bir gereksinim olan psikososyal hizmetler sunmak ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamı sağlamak amacıyla çalıştıklarını anlattı.

KAÇUV'un hizmete sunduğu "Aile Evleri"nde kanser tanısı alan çocukların ve ailelerinin konaklama imkanı bulduğunu aktaran Yıldız, salgın döneminde hastaların psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunun ortaya çıktığını dile getirdi.

Yıldız, vakfın psikologlarınca şu ana kadar 7 bin 700'e yakın vakaya ulaşıldığını, bunun yaklaşık 3 bin 500'ünün hasta, geriye kalanının da hastaların anne ve babaları olduğunu belirterek, "Ne kadar yıkıma uğruyor o anne babalar ki destek almak zorundalar. Bu merkezin amacı da bu. Burada çocuklara atölyeler yapmak istiyoruz. Boş vakitlerinde eğitim vermek, kanser konusunda farkındalığı artırmak, bilimsel videolarla onları eğitmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yıldız, dünyada her yıl yaklaşık 400 bin çocuğun kanser tanısı aldığını, Türkiye'de ise yeni tanı alan 4 bin çocuk olduğunu, devam eden tedaviler ve tekrarlarla beraber sayının 5 bine ulaştığını sözlerine ekledi.

Çocuğun ve ailenin ihtiyacına göre terapi planı oluşturulacak

Merkezle ilgili bilgi veren KAÇUV Genel Müdürü Alican Yurtsever de ailelerin telefon, e-posta veya yönlendirme yoluyla merkeze ulaşarak randevu talep edebileceklerini anlattı.

Merkezde, psikologların çocuğun ve ailenin ihtiyacına göre bir terapi planı oluşturacağını aktaran Yurtsever, "Belirlenen ihtiyaca göre düzenli olarak bireysel ve grup seansları gerçekleştirilecek. Ayrıca merkezde atölyeler ve etkinlikler de gerçekleştirilecek. Çocukların tedavi sürecinde karşılaşabileceği zorluklara dair aile görüşmeleri düzenlenecek. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve sosyal destek mekanizmaları hakkında ailelere bilgilendirme yapılacak." bilgisini paylaştı.

Kanser tanısı almış çocuklar ve ailelerine yönelik disiplinler arası destek sunma ve bunu tek çatı altında yapma amacıyla hayata geçirilen KAÇUV Psikolojik Danışma ve Destek Umut Merkezi'nde psikologların yanı sıra sosyal hizmet uzmanları da görev yapacak.

Uygulanacak faaliyetlerle çocukların hastalıkla başa çıkabilme yetileri kazanmaları, bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimleri yönünden desteklenmeleri hedeflenirken, ailelere de tedavi sürecinde destek olunması amaçlanıyor.