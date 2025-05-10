Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

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Giresun'da bir lisede özel güvenlik görevlisi Abdullah Turan, tartıştığı temizlik görevlisi ve kız kardeşini tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Turan, tartışmanın alacak meselesinden kaynaklandığını öne sürdü. Öte yandan; öldürülen Yonca Çavuş'un, 1'i engelli 2 çocuk annesi olduğu; kardeşi Rana Çavuş Gökçin'in ise düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

10.05.2025 15:39
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Giresun'da görev yaptığı lisenin kantininde tartıştığı temizlik görevlisi Yonca Çavuş (30) ile kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin'i (26) tabancayla vurarak öldüren özel güvenlik görevlisi Abdullah Turan (53), tutuklandı. Turan, tartışmanın 'alacak' nedeniyle çıktığını söyledi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Aksu Mahallesi'ndeki lisenin kantininde meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce tahliye olup, 696 sayılı KHK kapsamında lisede özel güvenlik personeli olarak işe alınan Abdullah Turan, bilinmeyen nedenle, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Çavuş ve kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle tabancayla kız kardeşlere ateş eden Abdullah Turan, okuldan kaçtı. Kız kardeşler, yere yığılırken, ihbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yonca Çavuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Rana Çavuş Gökçin de ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Gökçin, kurtarılamadı. Şüpheli Abdullah Turan yakalanırken, olay sonrası okulda eğitim-öğretime ara verildi.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma sürerken, bir süre önce eşinden boşanan Yonca Çavuş'un, 1'i engelli 2 çocuk annesi olduğu; kardeşi Rana Çavuş Gökçin'in ise resmi nikahlı eşi astsubay Yusuf Gökçin ile 1 ay sonra düzenlenecek düğünleri için hazırlık yaptıkları ortaya çıktı.

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

Yonca Çavuş ve kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin için Keşap ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, astsubay Yusuf Gökçin, kız kardeşlerin aileleri ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Serdengeçti, aile üyelerine taziye dileklerinde bulundu. İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazları sonrası kardeşler, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Abdullah Turan, işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Turan'ın ifadesinde kız kardeşler ile kendisi arasında 'alacak' meselesi olduğu, tartışmanın bu nedenle çıktığını söylediği öğrenildi.

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Nuri yıldız:
    İnandırıcı gelmedi..Ölenlere Allah rahmet eylesin ..Şimdi bu çocukların geleceği ne olacak..2 kişi öldü ama geride kalan kaç kişinin hayatını etkiledi . Devletin bunlara nasıl af çıkardığını bir türlü anlamıyorum .Katil ile aynı safta olabilir misiniz .. Yeni çıkacak infaz yasasını vicdanınız elveriyorsa çıkartın.. 15 1 Yanıtla
  • 032725:
    AKP, öyle yuvalar yıktın ki, hangi birini yazayım.Allah ne bu dünyada, ne öteki dünyada yüzünüzü güldürsün. 1 5 Yanıtla
  • nihat sert :
    Kamu kurumlarına hükümlü kontejanı diye bir kadro açık. Sürekli alınıyor..Sanırım bu öldüren şahıs da öle işe girmiş. Yav kardeşim o kadar işsiz üniversite mezunu varken. Hayatında bir defa suç işlememiş emniyete karokola yolu düşmemiş o kadar dürüst insan varken. NEYSE 3 0 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    Sabahına idam edileceğini bilse o tetiğe basamazdı o pslik. 2 0 Yanıtla
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