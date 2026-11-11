Kaos GL yöneticileri tutuklu kalırken 3 denetim kurulu üyesi tahliye edildi - Son Dakika
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Kaos GL yöneticileri tutuklu kalırken 3 denetim kurulu üyesi tahliye edildi

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Kaos GL yöneticileri tutuklu kalırken 3 denetim kurulu üyesi tahliye edildi
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Ankara'da 'Ailem Güvende' operasyonlarında tutuklanan Kaos GL yöneticileri ile bir gazetecinin tutukluluğunun devamına, 3 denetim kurulu üyesinin tahliyesine karar verildi. 17 kişinin yargılanacağı davanın ilk duruşması 24 Aralık'ta 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

(ANKARA) - Ankara'da "Ailem Güvende" operasyonları kapsamında tutuklanan Kaos GL yöneticisi 3 kişinin tahliyelerine karar verildi.

"Ailem Güvende" operasyonları kapsamında tutuklanan Kaos GL yöneticileri Nedime Erdoğan, Umut Derin ve Janset Kalan ile KaosGL.org'da yayımlanan haber nedeniyle tutuklanan gazeteci Tuğba Tekerek'in tutukluluk hallerinin devamı, Selin Berghan'ın da arasında bulunduğu 3 denetim kurulu üyesinin ise tahliyeleri kararlaştırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede de kabul edildi. Davanın ilk duruşması Ankara 27. Asliye Ceza Makkemesi'nde 24 Aralık saat 11.00'de görülecek.

Kaos GL yöneticileri, üyeleri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 17 kişi "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik" ve "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçlarından yargılanacak.

Kaynak: ANKA
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