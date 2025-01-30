Kapadokya 2024'te 4,4 Milyon Turisti Ağırladı - Son Dakika
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Kapadokya 2024'te 4,4 Milyon Turisti Ağırladı

Kapadokya 2024\'te 4,4 Milyon Turisti Ağırladı

Kapadokya, 2024 yılında yaklaşık 4 milyon 374 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayarak önemli bir turizm merkezi olmaya devam ediyor. Yabancı turist sayısında büyük bir artış gözlemlenirken, İspanya birinci sırada yer aldı.

30.01.2025 12:17  Güncelleme: 12:21
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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı 2024 yılında 4 milyon 374 bin 19 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, bölgedeki turist sayılarına ilişkin, "Kapadokya bölgemiz yine 2024 yılında milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Müze ve örenyerlerine giriş sayısına baktığımızda ilimizde yaklaşık 4,5 milyon civarında yerli ve yabancı turist misafir ettiğimizi görüyoruz. Bölgemiz gerek yer altı şehirleriyle, peribacalarıyla, eşsiz vadileriyle, kayadan oyma evleriyle cazip olduğu kadar, sıcak hava balonlarıyla, kültürüyle, gastronomisiyle, mimarisiyle de dikkat çeken bir bölgemiz. 2023 ile 2024 yılını değerlendirdiğimizde konaklama sayısında da çok artış olduğunu görüyoruz. 2023 yılında 1 milyon 190 bin konaklama varken, 2024 yılında bu rakam 1 milyon 350 bine çıktığını görüyoruz. Bu yaklaşık yüzde 13,5'luk bir artışa tekabül ediyor. Sadece yabancı turistler açısından değerlendirdiğimizdeyse 650 bin olan turist sayısından 850 bin civarına çıktığını görüyoruz ki bu da yüzde 30'luk artış olduğunu görüyoruz" dedi.

İSPANYOLLAR İLK SIRADA

Konaklama açısından yüzde 60'ın üzerinde yabancı turist olduğunu aktaran Vali Fidan, "Burada ülkelere baktığımızda, 2024 yılı açısından birinci sırada 2023'ye olduğu gibi İspanya oluyor. Bu sene geçen yıl listede olmayan Çin'den gelen ziyaretçiler 2'nci sırada, 3'üncü sırada Güney Kore var. 4'üncü sırada İtalya ve 5'inci sırada ABD'den gelen turistlerin olduğunu görüyoruz. Bu güzel sonucun alınmasında emeği geçen sektörün tüm çalışanlarına, yerel yönetimlere, Kütür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Elbette Kapadokya bölgesi, en iyisini yapmaya sahiptir. Bu sayıların giderek artacağını, her yıl daha da başarılı sonuçların alınacağını, 2025 yılının 2024'den daha başarılı geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER-NEVŞEHİR-DHA

Kaynak: DHA

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