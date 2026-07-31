Kapadokya'da 7. Balon Festivali Başladı - Son Dakika
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Kapadokya'da 7. Balon Festivali Başladı

Kapadokya\'da 7. Balon Festivali Başladı
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Kapadokya'da düzenlenen 7. Balon Festivali'nde 10 ülkeden 30 figürlü balon gökyüzünü süslüyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Balon Festivali'nde, 10 ülkeden getirilen üzerinde özel figürlerin bulunduğu 30 balon, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1-9 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenecek olan Kültür Yolu Festivali kapsamında, bu yıl 10 ülkeden özel figürlü 30 balonun havalandığı 'Balon Festivali' 7'nci kez düzenlendi. 3 gün sürecek olan festivalde kalp, baykuş, civciv, kurt, ördek, papağan, ahtapot, roket, kalp, dünya ve palyaço gibi figürlü sıcak hava balonları, sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden havalandı. Yerli ve yabancı turistler, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturan sıcak hava balonlarıyla fotoğraf çektirdi. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, "Dünyanın en önemli sıcak hava balonu destinasyonlarından biri olan Kapadokya'da bu güzel festival gününde sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu sene uluslararası festivalin 7'ncisi yapacağız. Sabah, Göreme balon alanından havalanan balonlarımız güzel görsen bir şölen hazırlayacak. Gökyüzünde ses ve ışığın yansımasını beraber izleyeceğiz. Aynı zamanda festival gününde gastronomiyle meşhur olan Kapadokya, misafirlerimize eşsiz lezzetler sunacak. 10 ülkeden farklı ebattaki şekilli balonlar gökyüzünde yine görsel bir şölen oluşturacak" diye konuştu.

'HER SENE ORTALAMA 750 BİN MİSAFİR GELDİ'

Bu yıl için değerlendirmelerde bulunan Kök, "Bu güzel anlamlı festivalin hazırlanmasında emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere baloncularımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine, pilotlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şu an bölgemizde 30 balon işletmesinde 359 sıcak hava balonu mevcut. Pilotlarımızdan 37 tanesi de kadınlardan oluşuyor. Şu ana kadar 2026 yılı verilerine baktığımızda toplam 316 bin misafirimiz gelmiş. Bu balonlarımıza binmişler. Yıllık ortalamaya baktığımızda her sene ortalama 750 bin misafirimiz gelmekte ve bu balon deneyimini Kapadokya'da tadına varmaktadır. Şu an itibarıyla ortalama uçuş sayısına baktığımızda hava koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte yılın 224 gününde bu deneyim yaşanmakta yılın yaklaşık yüzde 60'ında insanlar balona binebilmekte" dedi.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

Balon Festivali için Adana'dan Kapadokya'ya gelen Pelin Tunç ise "Az önce geldim. Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir festival bizi bekliyor. Burada da 2-3 gün konaklayacağız. Çok heyecanlıyım bunun için. Görüyorsunuz anlatmaya da gerek yok" ifadelerini kullandı.

Samsun'dan gelen Betül Kara da "Çok eğlenceli çok farklı balonlar keşfettik. Bizim için inanılmaz bir deneyim oldu. Bu festivali yapan Türkiye Cumhuriyeti'ne de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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