Kapadokya'da Reklam Çekimi İçin Yapılan Çalışma Durduruldu - Son Dakika
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Kapadokya'da Reklam Çekimi İçin Yapılan Çalışma Durduruldu

Kapadokya\'da Reklam Çekimi İçin Yapılan Çalışma Durduruldu

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu. Kapadokya Fotoğrafçılar Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, reklam çekimi için hazırlık yapanlar kimyasal içerikli yapıştırıcı kullanarak pamuk yapıştırdı. Duruma tepki gösteren dernek üyelerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine geldi ve çalışma durduruldu. Kapadokya Alan Başkanlığı görevlileri tutanak tuttu.

16.08.2024 00:46
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Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu.

Kapadokya Fotoğrafçılar Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde fotoğraf çeken dernek üyeleri, kaya oyma yapının içinde reklam çekimi için hazırlık yapanların duvarlara kimyasal içerikli yapıştırıcı kullanarak pamuk yapıştırdığını gördü.

Duruma tepki gösteren dernek üyelerinin ihbarının ardından alana jandarma ekipleri geldi.

Reklam firmasınca yapılan çalışma, jandarma tarafından durduruldu.

Kapadokya Alan Başkanlığı görevlilerinin çalışmayı yapan kişilerle ilgili tutanak tuttuğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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