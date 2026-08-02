Kapadokya'da Renkli Balon Festivali - Son Dakika
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Kapadokya'da Renkli Balon Festivali

Kapadokya\'da Renkli Balon Festivali
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Kapadokya'da düzenlenen sıcak hava balonları festivali, 20 ülkeden katılımcılarla muhteşem görüntüler sundu.

NEVŞEHİR, 2 Ağustos (Xinhua) -- Kapadokya'nın engebeli arazisinde gün doğumunda toplanan binlerce kişi, dev sıcak hava balonlarının hazırlanışını tam bir sessizlik içinde izledi.

Dakikalar içinde alevlerin karanlığı aydınlatmasıyla, rengarenk balonların peri bacaları üzerindeki göz kamaştırıcı geçit töreni başladı. Balonların, dünyanın en ikonik alanlarından biri üzerinde süzülmesiyle izleyiciler, muhteşem bir açık hava gösterisi izleme imkanı elde etti.

7. Kapadokya Balon Festivali, 30 Temmuz-02 Ağustos tarihlerinde düzenlendi. BalonFest adıyla da bilinen festival, Türkiye'nin cazibesini deneyimlemek isteyen ziyaretçilere kaçırılmaması gereken bir fırsat sundu.

Bu yılki festivale yaklaşık 20 ülkeden onlarca özel tasarlanmış figürlü balon katıldı. Aralarında dev papağan, kurt, roket ve Çin'in At Yılı'nı simgeleyen at gibi çeşitli figürlerle tasarlananların da bulunduğu balonlar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Deneyimli sıcak hava balonu pilotu ve yerel bir balon şirketinin sahibi olan Halis Aydoğan, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Kapadokya, 'Güzel Atlar Diyarı' olarak bilinir. Bu yılın Çin'de de At Yılı olmasından dolayı aramızda özel bir bağ bulunduğunu düşünüyorum" dedi.

Turizm işletmecileri için, renkli gökyüzünden çok daha fazlasını ifade eden festival, Türkiye'nin en hızlı büyüyen yabancı turist pazarlarından biri olan Çin'de de ülkenin vitrinlerinden biri haline gelmiş durumda.

Aydoğan, "Kapadokya, sıcak hava balonları ile zaten dünya çapında ünlü. Kapadokya semalarında her gün 156 balon uçuyor. Geçen yıl yaklaşık 750.000 kişi burada balonla uçuşu deneyimledi" dedi.

İngiltere'de yaşayan Çinli çift Zhao Qiuchen ve Zheng Yueran de romantik bir kaçamak için Kapadokya'yı tercih etmiş.

Zhao, "İlk kez gökyüzünde bu kadar çok balon görüyoruz. Kapadokya'daki balonlar kesinlikle gezimizin en önemli kısmı. Böylesine muhteşem bir manzaraya tanık olduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz" diye konuştu.

Aydoğan, 2018-2019 yıllarında bölgeyi 300.000'den fazla Çinli turistin ziyaret ettiğini belirtiyor. Bu turistlerin çoğu, sıcak hava balonu turlarını "mutlaka deneyimlenmesi gereken" bir aktivite olarak değerlendirmiş.

Yılın başından itibaren umuma mahsus pasaport sahibi Çin vatandaşlarının 90 güne kadar vizesiz olarak Türkiye'de kalabildiğini hatırlatan Aydoğan, "Vize muafiyeti çok olumlu bir adım oldu" diyor.

Kapadokya, Çinli gezginleri, simgesel hale gelen gün doğumu vaktinde yapılan balon turlarının yanı sıra, düğünler, balayı tatilleri ve düğün öncesi fotoğraf çekimleri için sunduğu romantik ortamıyla da giderek daha fazla cezbediyor. Çin ile Türkiye arasındaki hava bağlantılarının iyileştirilmesi de daha fazla Çinli turistin bölgeyi ziyaret etmesini kolaylaştırıyor.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, "Kapadokya'daki en büyük uluslararası ziyaretçi grubunu oluşturan Çinli dostlarımız, bizim için son derece önemli. Bu yılın başlarında burada kendilerini evlerinde hissedebilmeleri için At Yılı'na özel kutlamalar düzenledik. Eylül-ekim aylarında bir başka etkinlik daha planlıyoruz" diyor.

Kapadokya'nın güneş ufuktan yükselirken, gökyüzünün rengarenk bir tuvale dönüştüğü nefes kesici manzarası daha fazla ziyaretçiyi bölgeye çekiyor.

Çin'in başkenti Beijing'den gelen Jiang Shuo da bu muhteşem manzarayı izlemek için şafak sökmeden bölgeye ulaşanlardan biri. Buradaki deneyiminin, tüm beklentilerini aştığını söyleyen Jiang, "Bu, hayatın yaşamaya değer olduğunu hissetmenizi sağlıyor. Eşsiz manzara ve sıcak hava balonlarının bir araya gelişi, buranın bir masal diyarı olduğunu düşündürüyor" diyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kapadokya'da Renkli Balon Festivali - Son Dakika

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