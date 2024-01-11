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Kapadokya'da sıcak hava balon turları rüzgar nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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Kapadokya'da sıcak hava balon turları rüzgar nedeniyle iptal edildi

Kapadokya'da sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamadı. Rüzgar dolayısıyla iptal edilen turlar, turistlere vadileri kuşbakışı izleme fırsatı sunan Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarına ulaşma imkanını engelledi. Bölgedeki uçuşlar, hava şartlarının elverişli olması durumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından izin veriliyor.

Kapadokya\'da sıcak hava balon turları rüzgar nedeniyle iptal edildi
11.01.2024 - 08:15,  Güncelleme: 08:16
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle yapılamadı.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumları ile kaplı vadileri kuşbakışı izlemek isteyen turistlere yönelik düzenlenen turlar, zaman zaman saatteki hızı 25 kilometreyi aşan rüzgar dolayısıyla iptal edildi.

Balon yolcu sepetlerini taşıyan araçlar gün doğumundan önce Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanına geldi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu yapılan duyurunun ardından görevliler araçlarla alandan ayrıldı.

Yılda yaklaşık 200 gün uçuş yapılabilen bölgede, kış şartlarıyla ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor.

Bölgedeki uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı SHGM tarafından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Öte yandan, Nevşehir Gazeteciler Cemiyetince, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarının yer aldığı Türkçe ve İngilizce afişler asılarak yapılması planlanan etkinlik de ertelendi.

Kaynak: AA
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