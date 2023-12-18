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Kapadokya'da Yılbaşı Öncesi Doluluk Oranı Yüzde 100'e Ulaştı - Son Dakika
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Kapadokya'da Yılbaşı Öncesi Doluluk Oranı Yüzde 100'e Ulaştı

Kapadokya'da yılın 11 ayında 4 milyondan fazla yerli ve yabancı turistin ağırlandığı ve yılbaşı öncesi birçok tesiste doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı bildirildi. Bölgedeki kayadan oyma eğlence tesislerinde yılbaşı gecesi için hazırlıklar sürerken, bazı oteller haftalar öncesinde kontenjanlarını doldurup rezervasyonları kapattı. Yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim ilgi gösterdiği Kapadokya'da yılbaşında da yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Kapadokya\'da Yılbaşı Öncesi Doluluk Oranı Yüzde 100\'e Ulaştı
18.12.2023 - 11:27,  Güncelleme: 11:43
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Yılın 11 ayında 4 milyondan fazla yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Kapadokya'da, yılbaşı öncesi birçok tesiste doluluk oranını yüzde 100'e ulaştı.

Peribacalarının oluşturduğu coğrafi güzellikler, tarihi ve kültürel zenginleriyle yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim ilgi gösterdiği Kapadokya'da yılbaşında da yoğunluk yaşanacak.

Bölgedeki kayadan oyma eğlence tesislerinde yılbaşı gecesi için hazırlıklar sürerken, bazı oteller haftalar öncesinde kontenjanlarını doldurup rezervasyonları kapattı.

Yılbaşı tatilini hafta sonuyla birleştiren yerli konukların yanı sıra 25 Aralık'ta Noel tatiline girecek yabancı turistlerle bölgede yoğunluk oluşacak.

"Özellikle Latin Amerika, ABD ve Avrupa'dan talepler var"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Sekreteri Yakup Dinler, AA muhabirine, yılbaşında bölgedeki tesislerde çeşitli eğlence etkinlikleri düzenleneceğini belirterek, taleplerin geçen yıla oranla daha yoğun olduğunu söyledi.

Yılbaşı gecesi kar yağmasını ve bölgenin masalsı güzelliğine renk katmasını dilediklerini ifade eden Dinler, şöyle konuştu:

"Özellikle 30-31 Aralık'ta ciddi bir yoğunluk söz konusu. Birçok tesis yüzde 100 doluluğa yaklaştı. Sınırlı sayıda kontenjan kaldı. Yılbaşını Kapadokya'da geçirmek isteyenlerin en kısa zamanda rezervasyonu yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Yerli ve yabancı konuklar bölgeye ilgi gösteriyor. Aralık ayı yabancı turistin az olduğu bir dönem ancak insanlar, Kapadokya'nın mistik atmosferinde yeni yıla girmek istiyor. Özellikle Latin Amerika, ABD ve Avrupa'dan talepler var. Onları da bölgemizde en güzel şekilde ağırlayacağız. Noel dönemiyle yoğunluk yaşamaya başlayacağız. Bölgedeki tesislerde yılbaşı eğlence etkinlikleri kişi başı 2 bin liradan başlıyor. Eğlence programlarına katılmayıp odalarında sakin ve huzurlu ortamda yeni yılı karşılamak isteyenleri de misafir edeceğiz."

Turizmcilerden Serdar Atay da bölgedeki otellerin rezervasyon taleplerine cevap vermeye çalıştığını ifade ederek, "Yılbaşı için yüzde 100 doluluk oranını yakaladık. Bölgedeki birçok otel de dolu. Tesisimizde yaklaşık 3 ay önceden doluluk oranına ulaştık. Kapadokya'da atlı gezi, sıcak hava balon turu ve diğer aktivitelerde de yoğunluk oluşacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Kapadokya, Yılbaşı, Aralık, Noel, Son Dakika

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