Kapadokya'da Yılbaşı Yoğunluğu - Son Dakika
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Kapadokya'da Yılbaşı Yoğunluğu

Kapadokya\'da Yılbaşı Yoğunluğu

Kapadokya'daki otellerin doluluğu yılbaşı için yüzde 80'e ulaştı, rezervasyonlar artıyor.

12.12.2024 12:52
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Yeni yıla Kapadokya'da girmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin rezervasyon talepleriyle bölgedeki birçok tesiste doluluk yüzde 80 civarına ulaştı.

Peribacaları, kayadan oyma yer altı şehirleri, tarihi mekanları ve sıcak hava balon turu ile çeşitli turizm etkinliklerine sahip Kapadokya, yılbaşında yerli ve yabancı turistler için önemli rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Çeşitli eğlence programları için hazırlıkların sürdüğü bölgedeki tesislerde, yılbaşında yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Bölgede ışıklandırılıp süslenen tesisler rengarenk görüntü sunarken, otel ve restoranlarda da hazırlıklar son aşamaya geldi.

"Yılbaşı doluluğu yüzde 90'ın üzerine çıkacaktır"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İç Turizm İhtisas Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, AA muhabirine, yeni yıla turist hareketliliğinin artış gösterdiği bir atmosferde gireceklerini söyledi.

Haftalar öncesinden başlayan taleplerin son günlerde artığına dikkati çeken Sucu, şöyle konuştu:

"Kapadokya turizmi 2023 yılında altın çağını yaşadı. Geçen yıl 4 milyon 800 bin ziyaretçi sayısını yakalamıştık. Bu yılın 11 aylık döneminde ise 4 milyon 200 bin ziyaretçiye ulaşmış bulunuyoruz. Aralık sonunda başlayacak kademeli yükseliş, ocak ayının ilk hafta sonuna kadar devam ediyor. 21 Aralık-3 Ocak arasındaki doluluk oranı yüzde 80 seviyelerine doğru gidiyor. Son rezervasyonlarla yılbaşı doluluğu yüzde 90'ın üzerine çıkacaktır. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'nın aktiviteleri, butik otelleri ve yılbaşı eğlenceleriyle yerli ve yabancı misafirler için cazip bir merkez olacağına inanıyorum. Bölgemizdeki yıldızlı oteller, eğlence merkezleri ve restoranlarda da eğlenceler düzenlenecek. Ayrıca, sıcak hava balon turu başta olmak üzere etkinlikler de olacak."

"Göreme'deki oteller doldu"

Turizmci Mustafa Durmuş ise yılbaşı öncesinde tesislerdeki hazırlıkların son aşamaya geldiğini, yurt içi ve dışından gelen taleplerin memnun edici olduğunu belirtti.

Bölge turizmcilerinin 2024'ü yoğunluk içinde kapatacağına değinen Durmuş, "Yılbaşı Kapadokya'da her yıl yoğun geçer. Rezervasyonlar sürüyor. Yoğunluk bölge esnafını sevindirecek ölçüde. Göreme'deki oteller doldu, bölgeye yeni kazandırdığımız 5 yıldızlı otelimize de talep çok iyi." ifadelerini kullandı.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez de yılbaşında bölgedeki tesislerde tam doluluk beklediklerini kaydetti.

Bölgede 15 Aralık sonrası için ciddi rezervasyon akışı olduğunu dile getiren Ölmez, "24 Aralık sonrası Noel ile hafta boyunca tamamen doluluk olacaktır. Kış turizmi dolayısıyla sahildeki tesisler kapalı olacağı için iç pazarın da bölgeyi tercih etmesini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapadokya'da Yılbaşı Yoğunluğu - Son Dakika

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