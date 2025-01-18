Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.M. idaresindeki 59 AIB 797 plakalı otomobil, Saray - Kapaklı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Kapaklı'da Trajik Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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