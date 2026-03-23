Kapalıçarşı'da Altın Kuyruğu

23.03.2026 17:39
Düşen altın fiyatları nedeniyle Kapalıçarşı'da yoğunluk oluştu; birçok kişi kuyruğa girdi.

ALTIN fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından Kapalıçarşı'da yoğunluk oluştu. Düşük fiyattan altın almak isteyenler kuyumcuların önünde uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

Kapalıçarşı'da gram altın alış fiyatı yaklaşık 6 bin 445 lira, satış fiyatı ise 6 bin 720 lira seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 10 bin lira bandına kadar geriledi. Yarım altın 20 bin lira, Cumhuriyet altını ise 40 bin lira seviyelerinde alıcı buluyor. Fiyatlardaki düşüşle birlikte özellikle gram ve çeyrek altına talep artarken, bazı kuyumcuların önünde yoğunluk oluştu.

'FİYATLAR DÜŞTÜĞÜ İÇİN ALALIM DİYORUZ'

Altın almak için gelen Hüsamettin Aydın, "Borcumuz var, borcumuzu karşılamak için geldik. Fiyatlar düştüğü için alalım diyoruz ama alamıyoruz onu da. Gücümüz yetmiyor. Gücümüz yettiği kadar alacağız" diye konuştu.

'BİR SAATTİR KUYRUKTA BEKLİYORUM'

Tolga Ağca, "Patronum yolladı, bir 3-5 gram alalım diye düşüşten faydalanmak için. Ama inşallah daha da düşer, zarar ederler. Ne diyeyim. Bir saattir kuyrukta bekliyorum. Ani düşüşten faydalanmak istiyorlar. Parası olana yarıyor, bizlik bir şey yok şu anda" dedi.

'ALTIN DÜŞTÜ BİRAZ'

Emine Serbest, "Altın almaya geldik. Altın düştü biraz. Üç kuruşumuzu üç kuruş yapalım diye geldik. Yarım saat oldu herhalde. 3-5 gram alacağız, emekli maaşımı çekmedim 3 aydır, onu yapacağız" diye konuştu.

'2 SAATTİR SIRADA BEKLİYORUM'

Veli İnan, "Altın biraz düşünce almak için geldik. 2 aydan beri altın almak için bekliyorum, bir düşüyor bir çıkıyor. Bugün de düşmüşken alalım dedik. 2 saattir sırada bekliyorum. Ben bütçeme göre 50 gram altın alacağım" dedi.

'MİLLET KUYRUĞA GİRMİŞTİ'

Hızır Akdemir, "Ben bugün altın almaya geldim, millet kuyruğa girmişti. Vallahi ben geziyorum ama bakıyorum şimdi. Altın fiyatı çok yüksek" dedi.

Kaynak: DHA

