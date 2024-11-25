Kaplan'ın Dava Savunması Devam Ediyor - Son Dakika
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Kaplan'ın Dava Savunması Devam Ediyor

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Ayhan Bora Kaplan, suç örgütü davasında savunma yaptı, delilleri sahte bulduğunu iddia etti.

25.11.2024 14:47
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, duruşmaya, mütalaaya karşı sanık ve avukatlarının beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

Duruşmada, suç örgütü lideri olmakla yargılanan tutuklu sanık Bora Kaplan mütalaaya karşı savunma yaptı.

Kaplan, savunma hakkının kısıtlandığını, hakkında sadece aleyhe olan hususların toplandığını iddia etti.

Gözaltına alındığı süreçte yaşananları anlatan tutuklu sanık Kaplan, karakoldaki ifadesi sırasında polislerin kendisini yönlendirdiğini, bürokratlar ve bazı devlet büyükleri hakkında iftira atmasını istediklerini ileri sürdü.

Davanın sahte deliller üzerine kurulduğunu savunan Kaplan, üzerine atılı suçlamaları reddetti, kimseyi öldürmediğini söyledi.

Bora Kaplan, kendi talimatıyla öldürüldüğü öne sürülen Semih Arslan olayına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun dikkatli okunması halinde olayın cinayet değil, intihar olduğunun görüleceğini savundu.

İddianamede, suç örgütü üyelerince "2 gün boyunca alıkonularak işkence edildiği" belirtilen Erkan Doğan'ın dosyada "müşteki" sıfatıyla yer almasını eleştiren Kaplan, "Şikayetçi olan müştekilere bakarsanız, uyuşturucu bağımlıları, dolandırıcılar ve suç kaydı olanlar. Biz nasıl bir örgütmüşüz ki okumuş etmiş iş adamları dururken, hep bu tarz insanların tepesine çökmüşüz?" ifadesini kullandı.

Sanık Bora Kaplan, tek gayesinin suçsuzluğunun ortaya çıkması olduğunu belirtti.

Duruşmaya, öğleden sonra devam edilmek üzere ara verildi.

Kaplan\'ın Dava Savunması Devam Ediyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaplan'ın Dava Savunması Devam Ediyor - Son Dakika

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