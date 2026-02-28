Kar nedeniyle 224 yerleşim yeri kapandı - Son Dakika
Kar nedeniyle 224 yerleşim yeri kapandı

28.02.2026 14:25
Siirt, Batman, Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 224 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle merkezde 3, ilçelerden Şirvan'dan 40, Pervari'de 30, Eruh'ta 20, Baykan'da 10, Tillo'da 2 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Batman

Batman'da kar yağışı nedeniyle 94 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle ilçelerden Kozluk'ta 11, Sason'da 79, Gercüş'te 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Elazığ

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Baskil'de 12, Palu'da 2 ve Sivrice'de 4 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 18 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Şırnak

Şırnak'a bağlı ilçelerden Beytüşşebap'ta 5, Uludere'de 2 köy yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yapılıyor.

Kaynak: AA

