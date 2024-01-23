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Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Rize'de 74 köyün yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
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Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Rize'de 74 köyün yolu ulaşıma kapalı

Gümüşhane'de 99 köy yolundan 78'i açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri halen 21 köy yolunda çalışmalarına devam ediyor. Giresun'da ise 62 köy yolundan 54'ü ulaşıma açıldı. Rize'de 19 köy yolunun ulaşımı kapalı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Artvin'de ise 26 köy yolunun açılması için çalışmalar yürütülüyor.

Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Rize\'de 74 köyün yolu ulaşıma kapalı
23.01.2024 - 11:39,
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Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Rize'de 74 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Gümüşhane'de pazar akşamından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 99 köy yolundan 78'i açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, diyaliz hastaları, cenaze ve acil durum olan köylere öncelik vererek 27 personel ve 13 iş makinesiyle halen kapalı 21 köy yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Giresun

Giresun'da da kar sebebiyle kapanan 62 köy yolundan 54'ü ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Alucra'da 6, Çamoluk'ta 1 ve Dereli'de 1 olmak üzere 8 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rize

Çamlıhemşin ilçesinde 7, İkizdere'de 12 olmak üzere toplam 19 köy yolunun ulaşıma kapandığı Rize'de, İl Özel İdaresinin 13 personeli, 9 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Artvin

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonucu 26 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA
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