Kar Yağışı Uyarısı: 11 İl Etkilenecek

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yayımladığı son tahminlere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Amasya, Çorum, Tokat, Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray ve Kırşehir'de aralıklarla kar yağışlarının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün 18.00 ile yarın 22.00 saatleri arasında Samsun, Ordu ve Amasya illerinin yüksek kesimleri, Çorum ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinden sonra Yozgat, Sivas'ın batısı, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Nevşehir, Aksaray ve Kırşehir'de aralıklarla kar yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

MGM, salı gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen ve 5-15 cm yeni kar örtüsüne yol açacağı tahmin edilen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.