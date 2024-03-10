Kar yağışından dolayı minibüs rampada mahsur kaldı

TürkTraktör, çevreci motor teknolojisiyle traktör üretimini yaygınlaştıracak

TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, Türkiye'de traktörde de çevreci motor teknolojisinin yaygınlaşacağını söyledi. Canbeyli, traktör üreticilerinin faz 5 emisyon seviyesine sahip traktör üreteceklerini ifade etti. Bu yıl haziran sonuna kadar bir geçiş sürecinin tanımlandığını dile getiren Canbeyli, traktör üreticilerinin temmuzdan itibaren Avrupa'da kullanılan en son emisyon seviyesi olan faz 5 emisyona sahip çevreci motor teknolojisine geçeceğini anlattı. TürkTraktör olarak faz 5 seviyesine hazır olduklarını belirten Canbeyli, çiftçilerin işlerindeki verimliliği artırmak ve yakıt tüketimini minimize etmek için çevreci motor teknolojisinin önemli bir araç olduğunu vurguladı. Ayrıca Canbeyli, TürkTraktör'ün 2023'te rekor bir üretim gerçekleştirdiğini ve traktör pazarında lider olduğunu söyledi.