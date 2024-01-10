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Kara Akbaba İstanbul'da Rehabilitasyona Alındı - Son Dakika
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Kara Akbaba İstanbul'da Rehabilitasyona Alındı

Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği tarafından rehabilite edilip halkalanan kara akbaba, İstanbul Kartal'daki parkta yorgun düşüp yakalandı. Akbaba, rehabilitasyonun ardından Bulgaristan'a gönderilecek.

Kara Akbaba İstanbul\'da Rehabilitasyona Alındı
10.01.2024 - 13:59,
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BULGARİSTAN Kuşları Koruma Derneği tarafından rehabilite edilip halkalanan, verici takılıp salınan 'B10' adlı kara akbaba, yorgun düşüp geldiği İstanbul Kartal'daki parkta kuş gözlemcileri tarafından yakalanıp rehabilitasyona alındı.

Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği tarafından rehabilite edilerek halkalanan ve verici takılarak salınan koruma altındaki kara akbaba, Türkiye sınırına geçtiğinde kuş gözlemcisi ve kuş fotoğrafçıları tarafından takip edildi. Yorgun düşen kara akbabayı Büyükçekmece taraflarında ilk gören kuş fotoğrafçısı Abdulkadir Abaz ve Erdoğan Daşdemir, kuşa besin bırakıp güçlenmesini ve yoluna devam etmesini sağladı. Büyükçekmece'den sonra kıyı şeridinden ilerleyen akbaba, yorgun düşünce Kartal'da bir parka geldi. Kara akbaba, kötü hava koşulları nedeniyle birkaç gün parkta kaldı. Düzgün beslenemeyen ve yoğun yağış sonrasında uçamayan kara akbabanın yakalanmasına karar verildi.

TEDAVİYE ALINDI

Kartal'da şehrin içinde kaldığı sürede kuşun yaralanmasını ve ürkmesini önlemek için birçok kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı yardımcı olmak ve ilk kez kara akbaba gören insanlara durumu anlatmak için seferber oldu. Türkiye Yırtıcı Kuşları Koruma (Tr.RapCon) ekibi tarafından organize edilen çalışmada, Türkiye Doğancılar Derneği İkinci Başkanı Abdurrahman Sönmez ve dernek yönetim ekibinden Barış Gündüz tarafından kara akbaba yakalandı. Veteriner kontrolleri yapılıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden gelen yetkililere teslim edilen vericili kara akbaba, rehabilitesinin ardından Bulgaristan'a gönderilecek.

'NORMALDE ŞEHRİN İÇİNDE GÖRMEK İMKANSIZ'

Uzman Biyolog Cansu Özcan, 2023 yılında Büyükçekmece Gölü'nde aynı projeye ait bir vericili akbabanın vurulup öldürüldüğünü belirterek, "Yırtıcı kuşların ve göçmen kuşların üzerinde insan kaynaklı birçok tehdit var. Yalıtımı yapılmamış elektrik telleri, bilinçsizce yapılan avcılık, yapılaşma kaynaklı doğal alanların tahribatıyla birlikte kuşların beslenme, dinlenme ve üreme alanlarının yok edilmesi çok önemli sorunlar. İstanbul'da doğal alanların korunması ve bu bölgelerde yapılaşma ve avcılık faaliyetlerinin durdurulması, denetimlerin artması gerekiyor. Normalde kara akbabaları şehrin içinde bir parkta görmek imkansızdır. Rehabilite edilip doğaya bırakılan veya uzun süre insanla etkileşimi olan yabani hayvanlarda insana yakın davranışlar görülebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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