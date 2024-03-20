Kara akbabaların popülasyonu Kızılcahamam\'da arttı

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Dev kanatlar Kara akbabalardan sevindiren haber: Kızılcahamam'da kara akbabaların popülasyonu 34'ün üzerine yükseldi

ANKARA - Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan ilçenin simgesi Dev kanatlar olarak bilinen kara akbabaların popülasyonu son yıllarda artış göstererek 34'ün üzerine çıktı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı, ayı, kurt, geyik, kartal, yaban domuzu ve kara akbaba gibi birçok hayvan popülasyonuna ev sahipliği yapıyor. Park, gür ve yeşil ormanlarının yanı sıra pek çok dere ve vadiye sahip.

Parkta yaşayan Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuşu kara akbabalar, 3 metreye varan kanat açıklığı, bir metre yüksekliğe ve 14 kilogram ağırlığa ulaşan yapısı ile ilçenin simge hayvanlarından bir tanesi. Kara akbabaların sayısında son yıllarda artış kaydedildiğini ifade eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kızılcahamam Şefliği personeli Halit Savaş, "Kara Akbabaların popülasyonu şu an 34 üstünde. Şu anda altı tane yuvada yatanlar var. Kuluçkada yatıyorlar. Popülasyon gerçekten çok arttı. Akbabaların doğadaki vazifesi leş temizleyici" dedi.

Kara akbabaları leş ile beslediklerini söyleyen Savaş, "Sürekli doğada besliyoruz bunları. Köylerde ve arazide ölen yabani hayvanlardan getiriyoruz, akbabalara atıyoruz. Biz böyle besleme yapıyoruz. Popülasyonu çok aşırı derecede arttı. Bu hayvanların burada üremesi çok iyi. Bizi mutlu ediyor" ifadesini kullandı.

Belirli periyotlarda saha taraması yaptıklarını belirten Savaş, "Yuvaları arazide kontrol ediyoruz biz bunların. Belli bölgelerde yuvaları var bunların. Onları teleskop aracılığıyla biz bunları komple kontrol ediyoruz. Yuvada kuluçkada kaç tanesi yatıyor? Kaç tanesi arazide? Onlar hep komple kontrol ediyoruz" diye konuştu.

Kara akbabalarda yavrunun yumurtadan çıkışı, uçması ve özgürlüğünü kazanması 11 ayı bulurken sadece leş ile beslenen bu hayvanlar çeşitli hastalıkların yayılmasının da önüne geçiyor.