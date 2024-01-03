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Kara hasret kalınca çözümü lastik adamda buldular - Son Dakika
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Kara hasret kalınca çözümü lastik adamda buldular

İzmir'de otopark çalışanları, yıllardır çektiği kar hasretini gidermek için geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları 'lastik adam'ı kullanmaya başladı. 'Lastik adam', bölge esnafının maskotu haline geldi ve kara hasret kalan İzmirlilerin ilgisini çekiyor. İnsanlar, 'lastik adam' ile fotoğraf çekilerek kar hasretlerini gideriyor.

Kara hasret kalınca çözümü lastik adamda buldular
03.01.2024 - 23:34,
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Kara hasret kalınca çözümü lastik adamda buldular

Lastik adam bölge esnafının yeni maskotu oldu

İzmir'de kar hasreti lastik adamla bitti

İZMİR - İzmir'de otopark çalışanları yıllardır çektiği kar hasretini gidermek için çözümü 'lastik adamda' buldu. Geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları 'lastik adam' bölge esnafının maskotu oldu.

Yurt genelinden gelen kış manzarası görüntüleriyle kara hasret kalan İzmirliler, kente kar yağmayınca çözümü kendileri üretti. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir otoparkta çalışan Ali Can Demir, iş arkadaşlarıyla birlikte; tır, kamyon, motor lastiği ve eskimiş plaj havlusu gibi atık malzemeleri kullanarak 'lastik adam' yaptı. Kar renginde beyaz görüntüsü ve başındaki şapkasıyla kardan adamı andıran 'lastik adam' görenlerin de ilgisini çekiyor. Kara hasret kalan vatandaşlar 'lastik adam' ile fotoğraf çekilip hasret gideriyor.

İzmirliler olarak kara hasret olduklarını belirten Ali Can Demir, "Biraz olsun hasret gidermek istedik. Biz de çözümü kendimiz ürettik. Tamamen geri dönüşümden malzemelerle kardan adam yaptık. Kardan adamı yaparken en alttan üste doğru kamyon, tır ve motor lastiği kullandık. Düğmelerini ise damacana kapağından, atkısını eskimiş plaj havlusundan yaptık. Ek olarak sadece noel baba şapkası kullandık" dedi.

"İnsanlar kar yağışını özledi"

Çevredeki vatandaşların 'gerçek mi?' şeklinde tepkileriyle karşılaştıklarını aktaran Demir, "Lastikleri temin etmemiz, boyaları yapmamız derken yaklaşık bir hafta içerisinde 'lastikten kardan adamı' tamamladık. En azından hem etrafa beyazlık kattık hem de geri dönüşümü renklendirmiş olduk. Çevreden geçen insanların da dikkatini çekiyor. Gelip fotoğraf çekiliyorlar. Hatta 'gerçek mi?' diye soran bile oldu. İnsanlar kar yağışını özlemiş durumda. Biz de yenilikçi bir şeyler oluşturmak istedik" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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