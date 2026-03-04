Kara Maskeliler'e Operasyon: 7 Şüpheli - Son Dakika
Kara Maskeliler'e Operasyon: 7 Şüpheli

04.03.2026 18:58
İstanbul'daki silahlı suç örgütü 'Kara Maskeliler'e yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul'da birçok ilçede faaliyet gösteren "Kara Maskeliler" isimli silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 2'si tutuklu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 3 kişi "müşteki", 7 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, 15 Şubat 2025'te Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine, Yakuplu Mahallesi'nde dükkana ateş edildiği yönünde ihbar yapıldığı, Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin adrese gittikleri ve işyerinin kurşunlanması sebebiyle soruşturmaya başlandığı belirtildi.

Aralarında iletişim ağları kuvvetli olan yeni nesil suç örgütlerinin husumetli olaylarda ittifak kurdukları belirtilen iddianamede, bu kapsamda şüpheli Murat Küçükyavuz elebaşılığındaki örgütün, elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in yaptığı "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü ile ittifak yaptığı ve "Kara Maskeliler suç örgütü"nün, "Daltonlar" olarak kendilerini adlandıran suç örgütünde, alt kadro olarak görev aldıklarının tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde, müştekileri yurt dışı yabancı numaralı hatlar üzerinden aradıkları, ailelerinin kimlik bilgilerini göndererek tehdit suretiyle para talep ettikleri ifade edildi.

Şüphelilerin, müştekilerin iş yerlerini "Kara Maskeliler silahlı suç örgütü" adına kurşunlattıkları aktarılan iddianamede, bu şekilde yağma suçunu işledikleri kaydedildi.

Örgüt üyelerinin saklandığı "zula evde" silah ve uyuşturucu ele geçirildi

İddianamede, örgüt üyelerinin saklandığı, "zula ev" olarak tabir edilen adreste yapılan aramada, 11 kalaşnikof marka tüfek ile bunlarda kullanılacak toplam 501 mermi ve şarjörler, 18 kilo 710 gram esrar ile 1 kilo 905 gram kokain ele geçirildiği, zanlılardan birinin saklandığı otel odasında yapılan aramada ise 1 tabanca ile 5 merminin bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde, "Kara Maskeliler silahlı suç örgütü" adına üzerlerine atılı suçları iştirak halinde işledikleri kaydedilen iddianamede, suç örgütünün yasa dışı finansal gelir kaynaklarının uyuşturucu madde ticareti, silah ticareti ve yağma suretiyle alınan paralar olduğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Murat Küçükyavuz'un "örgüt elebaşı", şüpheli İsa Şahin'in "örgüt yöneticisi", şüpheliler Mert Tuncel, Kadir Akkaya, Muharrem Destan Eğlenti, Muhammed Nur Elmustafa ve Necip Doğan'ın ise "örgüt üyesi konumunda oldukları aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "birden fazla kişi tarafından birlikte, var olan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak gece vakti yağmaya teşebbüs etme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.

2'si tutuklu, 1'i adli kontrol tedbirli, 4'ü hakkında yakalama emri bulunan 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkemenin iddianame üzerindeki değerlendirmesi sürüyor.

Kaynak: AA

