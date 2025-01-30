Kara yollarında durum

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün enerji panolarındaki bakım-onarım çalışması nedeniyle dekoratif aydınlatma sistemi devre dışı bırakıldı.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 11. kilometresindeki şev çalışması sebebiyle emniyet ve sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kınalı- Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun- Ordu yolunda yer alan Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, diğer tüpten iki yönlü devam ediyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerinde bulunan Yeşilovacık T-1 Tüneli'ndeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon yönündeki tüpünde yapılan çalışmalar nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Manavgat- Alanya yolunun 2-6., Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10., Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.