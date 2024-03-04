Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

TÜİK Araştırmasına Göre Fertlerin Kişisel İlişkileri ve Sosyal Aktiviteleri

TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre, fertlerin çoğunluğu kişisel ilişkilerinden memnun olduğunu ancak yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerin bu memnuniyet oranının düşük olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, yoksulluk riski altında olan fertlerin sinemaya ilgi gösterme oranının düşük olduğu ve maddi yetersizlik nedeniyle sosyal ve kültürel etkinliklere katılamadığı belirlendi. Arkadaş veya akrabalarla hiç görüşmeyenlerin çoğunluğunun yoksulluk riski altında olanlar olduğu da araştırma sonuçları arasında yer aldı.