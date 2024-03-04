Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
İzmir- Aydın Otoyolu'nun Belevi Kavşağı mevkisinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Tarsus- Adana Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunun yapım işi nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 49. kilometresinde Uluburun Tüneli'nin Tirebolu-Giresun istikametindeki tüpünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 18.00'e kadar ulaşıma servis yolundan izin verilecek.
Hekimhan- Alacahan yolunun 13. kilometresinde Hasan Çelebi Viyadüğü'ndeki derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Vezirhan-Gölpazarı-Taraklı yolunun 13-16. kilometrelerinde çelik ağ, Karabük- Kastamonu yolunun 9-11 ve Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Hakkari- Yüksekova yolunun 1-2. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.
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