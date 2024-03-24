Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolunda (İstanbul- Ankara istikameti) trafik akışı servis yolundan sürdürülüyor.
Uşak çevre yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametindeki ilave servis yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kozan-Feke yolunun 54-57. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Isparta- Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-2. kilometrelerindeki oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Eskişehir- Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ve şev koruma çalışmaları sebebiyle bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Karakurt- Erzurum yolunun 2-3. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
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Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 47 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışmalara başladı. Ekipler, birçok köy yolunu ulaşıma açarken, tipi nedeniyle bazı bölgelerde çalışmalar aksıyor.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan birinin durumu ağır. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Kars'ta etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan birinin durumu ağır.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Mersin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen 'Kalkan-16' operasyonlarında 173 düzensiz göçmen ve 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen Kalkan-16 operasyonlarında, 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonların ülkenin her bölgesinde kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen 'Kalkan-16' operasyonlarında 173 düzensiz göçmen ve 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konuldu.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan 3 şüphelinin üst aramasında 75.15 gram uyuşturucu madde ile bir miktar çalıntı kablo ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Rusya'da 150 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kanlı saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutan Rusya ise başkent Kiev ve ülkenin batısında yer alan turistik Lviv şehrine hava saldırısı düzenledi. Lviv'e komşu Polonya'da savaş uçakları olası ihlalleri önlemek için alarm durumuna geçti.
Microsoft'un Xbox, el konsolu pazarına girmek için çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Şirketin bir el konsolu üzerinde çalıştığı ve prototiplerin bulunduğu iddia ediliyor. Xbox el konsolu modelinin ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor.
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