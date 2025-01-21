Kara Yollarında Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
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Kara Yollarında Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar kontrollü, bazıları ise tek şeritten işliyor.

21.01.2025 09:50
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Yılankale- Ceyhan kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinde servis yollarından sürdürülüyor.

Çanakkale- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Aliağa-İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 5-25. kilometrelerindeki fiber optik kablo döşeme çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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