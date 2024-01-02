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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Tekirdağ-İstanbul, İzmir-Aydın, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara, Konya-Antalya, Nevşehir-Ürgüp-Kayseri, Osmancık-Merzifon-Havza, Gümüşhane-Bayburt, Adana-Karataş, Eskişehir-Kütahya ve Karabük-Kastamonu yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
02.01.2024 - 08:29,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ- İstanbul yolunun 3-4. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometreleri arasında Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma, Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) ve kontrollü gerçekleşiyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 20-26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Osmancık-Merzifon-Havza yolunun 60-61. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Gümüşhane- Bayburt yolunun 5-8. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Adana- Karataş yolunun 3-5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Eskişehir- Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometreleri arasında çelik ağ ile şev koruması çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Kaynak: AA
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