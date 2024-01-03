Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolunda ulaşım (İstanbul- Ankara istikameti) servis yolundan sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 9-12. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönündeki havalandırma sistemi fanlarında bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla bugün ve yarın sol ve orta şeritler saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılarak, ulaşıma sağ şeritten izin verilecek.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Akseki- Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerinde yapım, Ardahan- Göle yolunun 44-45. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 20-26, Çankırı-Ankara yolunun 31-32. kilometrelerinde yapım ve Elazığ- Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 24-25. kilometrelerinde Kemaliye-Dutluca Tüneli bağlantı yolları ve Kemaliye-Kozlupınar viyadüğü kesiminde tünel içi çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.