Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Aydın-Denizli Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu, TEM Otoyolu, Beyşehir-Isparta yolunda kesimlerde çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Taşucu-Silifke-Erdemli yolunda, Nevşehir-Aksaray yolunda, Samsun-Ordu yolunda ve Hopa-Borçka-Artvin yolunda da kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.

07.05.2024 08:55
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun Pamukkale- Kocabaş kesimleri arasındaki Çürüksu Viyadüğü'nde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Denizli-Aydın istikametindeki 7-12. kilometrelerinde ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi otoyolunun Gelibolu Güney Kavşağı- Lapseki Kavşağı kesimi 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla Lapseki istikametinde çalışma programına göre sağ veya sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden veriliyor.

TEM Otoyolu'nda yol üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Babaeski Kavşağı- Lüleburgaz Kavşağı arası (92-95. kilometreleri) kuzey taşıma yolunda (Edirne istikameti) kesimler halinde şerit daraltma yapılarak trafik diğer şeritlerden devam ediyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli Girişi- Kavşak 1 bölgesinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürüyor.

Nevşehir- Aksaray yolunun 30-36. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun- Ordu yolunun Ünye Çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılırken ulaşım diğer tüpten iki yönlü veriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 47-65. kilometrelerinde bulunan 10 tünel ve güzergahlarında elektrik, elektronik, drenaj sistemleri temizlik, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-17.30'da ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 31-35. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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