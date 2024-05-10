Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Serbest Bölge Kavşağı- Mersin Kavşağı kesimi 0-1. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Kartepe- Sakarya yolunun 0-1. kilometrelerinde Kozluk Köprülü Kavşağı B kolunda yapım çalışması sebebiyle Düzce-Sakarya istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Kozluk Caddesi ve Ada Sanayi Caddesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

İzmir-Torbalı- Belevi yolunun 22-24, Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 20-25, Diyarbakır- Mardin yolunun 13-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.