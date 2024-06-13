Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 5-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Çeşme istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yılankale- Ceyhan kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-İzmit Kuzey kavşakları İstanbul- Ankara istikametinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılıyor.
Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Tokat- Sivas yolunun 24. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden devam ediyor.
Hopa-Borçka- Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmaları dolayısıyla 08.00-17.30 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Adapazarı- Bilecik yolunun 13-16. kilometrelerinde elektromekanik sistemleri bakım çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Kastamonu-Ilgaz- Çankırı yolunun 70-74. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ndeki drenaj hatları temizlik çalışmaları sebebiyle Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüpte ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kayseri- Niğde yolunun 27-28. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
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